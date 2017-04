Bundespräsident Steinmeier hat Europa aufgefordert, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, in Zeiten einer Neuorientierung der Vereinigten Staaten von Amerika werde Europa als Fundament und Orientierung noch wichtiger.

Nach den Worten des Bundespräsidenten weiß man derzeit nicht, wie sich die Aussagen von Präsident Trump in seiner Politik gegenüber Europa niederschlagen würden. Steinmeier betonte, er selbst werde mit Blick auf 70 Jahre Frieden für Europa streiten. Auch wolle er helfen, dass man nicht in eine Vergangenheit zurückfalle, die man überwunden habe.



Für Deutschland sieht Steinmeier eine größer werdende internationale Rolle, was schon die Euro-Krise, der Ukraine-Konflikt und die Flüchtlingsbewegungen im Herbst 2015 deutlich gemacht hätten. Bei internationalen Krisen könne und dürfe sich Deutschland nicht verstecken. Das könne mehr militärische Verantwortung bedeuten, müsse aber vor allem diplomatische, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Mittel umfassen.