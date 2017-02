Steinmeier "Es geht inzwischen um die Demokratie selbst"

Der künftige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (dpa / Kay Nietfeld)

Der künftige Bundespräsident Steinmeier sieht Gefahren für die politische Grundordnung in Deutschland.

Es gehe inzwischen wieder um die Demokratie selbst, sagte Steinmeier der Wochenzeitung "Das Parlament". Er wolle daher in seinem neuen Amt für das gemeinsame demokratische Fundament werben. In vielen Ländern gebe es einen steigenden Bedarf an einfachen Antworten auf gesellschaftliche Fragen. Wenn die Probleme jedoch komplexer würden, könnten die Antworten nicht einfacher werden. Steinmeier will sich auch um neue Zugangswege zur jüngeren Generation bemühen, damit diese - so wörtlich - den Blick vom Smartphone hebt und die wirkliche Welt wahrnimmt.