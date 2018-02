Bundespräsident Steinmeier hat die beleidigenden Äußerungen des AfD-Politikers Poggenburg über die in Deutschland lebenden Türken kritisiert.

Steinmeier sagte in Halle, es gebe Politiker, die Maßlosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass zur Strategie machten. Er hoffe, dass sich die Bürger nicht vor diesen Karren spannen ließen.



Poggenburg, der AfD-Landesvorsitzende Sachsen-Anhalts, hatte beim politischen Aschermittwoch im sächsischen Nentmannsdorf die Türken in Deutschland als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet. Die Türkische Gemeinde in Deutschland prüft deshalb rechtliche Schritte gegen den Politiker. Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen kritisierte, Poggenburg sei mit seiner Wortwahl zu weit gegangen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.