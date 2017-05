Wenn Steinmeier sich jetzt mit den kritischen Organisationen, obwohl er es gar nicht vorhatte, treffen wollen, hätte er seine Reise absagen müssen, meint Dreßler. Das wäre eine Trotzreaktion und falsch gewesen. Doch der Bundespräsident trifft sich mit kritisch eingestellten Schriftstellern - das mache deutlich, dass er dieselbe Haltung wie Gabriel habe, so Dreßler. Treffen mit kritischen Organisationen sei immer Haltung deutscher Regierungen gewesen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu suche nach dem Eklat mit Gabriel jetzt nach einer Bestätigung durch Steinmeier. Diese Möglichkeit werde Steinmeier ihm aber nicht geben, glaubt Dreßler.

"Israel klar machen, dass es so nicht weitergeht"

Dreßler kritisierte die israelische Regierung. Sie sei in ihrer Rhetorik und Haltung konsequent und mache alles, was die Gründung eines palästinensischen Staates unmöglich mache. Die Staatengemeinschaft müsse Israel klar machen, dass es so nicht weitergeht. Sonst werde es nicht zu einer Friedenslösung kommen.

Netanjahu hatte vergangene Woche ein geplantes Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel abgesagt, weil dieser sich bei seinem Besuch in Israel auch mit regierungskritischen Organisationen wie "Breaking the Silence" und B'tselem getroffen hatte.

