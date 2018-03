Bundespräsident Steinmeier reist zu einem fünftägigen Staatsbesuch nach Indien.

Geplant sind unter anderem Treffen mit Premierminister Modi sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Vertretern der Zivilgesellschaft. Am Samstag wird der Bundespräsident eine Rede an der Universität von Neu Dehli halten.



Zum Abschluss seiner Reise besucht Steinmeier die Millionenmetropole Chennai. Die Stadt gilt als wichtiger Handelsschwerpunkt für die deutsche Wirtschaft in Indien. Im Anschluss reist der Bundespräsident nach Sri Lanka weiter.

