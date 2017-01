Steinmeier Syrien-Gespräche in Kasachstan sind nur ein Zwischenschritt

Die syrische Stadt Aleppo. (picture-alliance / dpa / Str)

Bundesaußenminister Steinmeier hat die Erwartungen an die Syrien-Friedensgespräche in Kasachstan gedämpft.

Die Verhandlungen in der Hauptstadt Astana könnten nur ein Zwischenschritt sein, sagte Steinmeier nach Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Der Weg zu einer politischen Lösung des Konflikts müsse unter dem Dach der Vereinten Nationen beschritten werden. - An den Gesprächen in Kasachstan , die von Russland, der Türkei und dem Iran initiiert wurden, nehmen auch einflussreiche syrische Rebellengruppen teil. Das Treffen in Astana findet in einer Woche statt.



Die EU-Außenbeauftragte Mogherini kündigte an, im Frühjahr solle in Brüssel eine internationale Syrien-Konferenz organisiert werden. Diese sei dann für April geplant.