Bundespräsident Steinmeier plädiert dafür, die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik darauf zu konzentrieren, Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

Es sei von zentraler Bedeutung, dass die Menschen von ihrem Einkommen aus Arbeit leben könnten, sagte Steinmeier der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Er appellierte an die Große Koalition, eine bürgernahe Politik zu betreiben und Themen nicht zu ignorieren, die auf der Straße lägen. Die neue Regierung täte gut daran, sich genaue Kenntnis darüber zu verschaffen, ob die Themen in den politischen Programmen mit dem identisch seien, was die Bevölkerung tatsächlich interessiere und wo sie Lösungen erwarte, betonte der Bundespräsident.



