Bundespräsident Steinmeier hat die Entscheidung der SPD-Mitglieder für eine Neuauflage der Großen Koalition begrüßt. Steinmeier sagte in Frankfurt am Main, die "Phase der Verunsicherung" sei vorbei. Er werde morgen dem Bundestag Angela Merkel als Kandidatin für das Amt der Bundeskanzlerin vorschlagen.

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz bezeichnete das Ergebnis von 66 Prozent Ja-Stimmen als "überzeugend". Im ZDF betonte Scholz, die parteiinterne Diskussion über eine erneute Regierungsbeteiligung habe die SPD nicht geteilt, sondern zusammengeführt. Fraktionschefin Nahles sprach in der ARD von einem Signal der Geschlossenheit und einem Aufbruch zur Erneuerung ihrer Partei.



Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich nach dem Mitgliederentscheid der SPD erleichtert. Sie sagte in Berlin, sie freue sich auf eine weitere Zusammenarbeit. Auch CSU-Chef Seehofer gratulierte. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock begrüßte die Entscheidung grundsätzlich, kritisierte zugleich aber die Inhalte des Koalitionsvertrags.



Linken-Chefin Kipping erklärte, ein Drittel 'Nein'-Stimmen zeigten, dass die SPD-Mitglieder Merkel satt hätten. Der AfD-Vorsitzende Gauland kündigte an, seine Partei werde die Große Koalition bei den Themen Migration, Innere Sicherheit und Europa angreifen. Von einer - Zitat - "smarten" Oppositionsarbeit seiner Partei sprach der FDP-Vorsitzende Lindner.

