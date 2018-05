Der neue Vorstandschef macht ernst: Christian Sewing, gerade einmal sieben Wochen im Amt, greift durch. Er treibt den Umbau voran und kürzt massiv Stellen. Mehr als 7.000 der weltweit 97.000 Jobs sollen entfallen, und das bis Ende kommenden Jahres.

Es klingt hart: Aber das muss auch sein. Denn die Bank handelt endlich so, wie sie schon vor Jahren hätte handeln sollen. Sie kappt einige Teile des Investmentbankings. Dort sollen wohl die meisten Stellen gestrichen werden. Endlich hat die Bank eingesehen, musste wohl einsehen, dass sie in der Weltspitze, im Wettbewerb mit den großen amerikanischen Konkurrenten, nicht mehr mitspielen kann.

Diese Hybris hat sie lange Jahre gehabt, und lange Jahre brachten die Investmentbanker dem Geldhaus auch ordentlich Gewinn ein. Doch seit der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass sie ihr nachhaltigen Schaden zugefügt und zu einem herben Verlust an Ansehen und Vertrauen geführt haben. Nichts zeigt diesen tiefen Fall deutlicher als der Aktienkurs, der seither um mehr als 90 Prozent in die Tiefe gerauscht ist.

"Unvermeidlicher" Stellenabbau

Christian Sewing hat den Stellenabbau vor den versammelten Aktionären heute als "unvermeidlich" bezeichnet. Das ist er auch, doch man kann nur hoffen, dass er nicht zu spät kommt. Andere Banken haben längst die Hälfte ihrer Mitarbeiter entlassen, und das nicht nur im Investmentbanking. Die Geldhäuser sind in einem heftigen Strukturwandel. Die kleinen Finanztechnologieunternehmen treiben die konventionellen Institute vor sich her, im Zahlungsverkehr müssen sie schon um ihre Existenzberechtigung bangen.

Zu lange hat die Deutsche Bank, haben Sewings Vorgänger, vor allem Anshu Jain, aber auch John Cryan, diesen Schnitt vermeiden wollen - auch weil die Bank keinen klaren Plan hatte, wohin die Reise gehen soll. Und zugelassen hat das der Chef des Kontrollgremiums, Paul Achleitner, wahrscheinlich auch, weil er selbst Investmentbanker war.

Nun, quasi mit dem Rücken an der Wand, steuert der neue Vorstandschef um. Vielleicht noch gerade so, bevor es zu spät für die Rettung der Bank ist. Ob sich sein Konzept bewährt, muss sich noch zeigen. Denn ob er wirklich die Kosten senken, vor allem aber die Erträge steigern kann, muss er in der harten Realität erst noch beweisen. Heute hat er den Aktionären und sich selbst erst einmal Mut zugesprochen.

Die Schuldigen sind nicht mehr da

Was ärgerlich an diesem nun "unvermeidlichen" Stellenabbau ist: Es trifft im Zweifel nicht diejenigen, die eben der Bank so viel Schaden zugefügt haben. Die sind entweder nicht mehr da, haben andere lukrative Jobs angenommen - oder sie werden von der Bank noch mit Mühe gehalten, zuletzt mit der Ausschüttung hoher Boni - trotz des dritten Jahresverlusts in Folge.

Gefeuert werden im Zweifel jetzt diejenigen, die nur im Umfeld der Investmentbanker gearbeitet haben. Hätte man schon vor Jahren umgesteuert, dann hätte man diesen "unvermeidlichen Schnitt" sanfter gestalten können.

