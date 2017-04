Der Berater von US-Präsident Trump, Bannon, gehört Medienberichten zufolge nicht mehr dem Nationalen Sicherheitsrat an.

Trump habe das Gremium umorganisiert und Bannon abgezogen, heißt es unter Berufung auf das Weiße Haus. Die Nachrichtenagentur AP bezieht sich auf eine offizielle Auflistung, in der Bannon nicht mehr als ständiges Mitglied des Beratergremiums aufgeführt wird. Trump hatte seinen Chef-Strategen Ende Januar in das Principal's Committee, eine Unterabteilung des Rates, berufen. Kritiker sahen darin eine Politisierung des Komitees zu Lasten der Fachkompetenz. Bannon leitete früher das rechtsnationale Nachrichtenportal Breitbart News.



Der Nationale Sicherheitsrat der USA berät den Präsidenten in wichtigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Zu den ständigen Mitgliedern gehören unter anderem die Minister für Äußeres, Verteidigung und Heimatschutz.