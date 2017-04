Der Strategieberater von US-Präsident Trump, Bannon, ist Medienberichten zufolge nicht mehr Teil des Nationalen Sicherheitsrates.

Trump habe das Gremium umorganisiert und Bannon abgezogen, heißt es unter Berufung auf informierte Kreise. Es wird vermutet, dass Trumps Nationaler Sicherheitsberater McMaster maßgeblichen Einfluss auf die Umstrukturierung hatte. McMaster gilt im Gegensatz zu Bannon nicht als ideologischer Hardliner, sondern verkörpert traditionelle republikanische Standpunkte in der Außen- und Sicherheitspolitik. Trump hatte Bannon Ende Januar in das Principal's Committee, eine Unterabteilung des Nationalen Sicherheitsrates, berufen.



Das Gremium berät den US-Präsidenten in wichtigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik.