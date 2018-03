Der Verfassungsrichter Peter Müller darf sich wegen möglicher Befangenheit nicht an einem Verfahren zur Sterbehilfe beteiligen.

Wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mitteilte, gab der Zweite Senat der Klage eines Sterbehilfevereins statt. Dieser sieht Müller in dem Verfahren als befangen und parteiisch an. Der Verein begründet dies damit, dass sich Müller während seiner Zeit als Ministerpräsident des Saarlands gegen aktive Sterbehilfe ausgesprochen habe.



Das Verfassungsgericht befasst sich mit Beschwerden von Sterbehilfevereinen, Palliativmedizinern und tödlich Erkrankten gegen das Gesetz zur Suizidhilfe, das der Bundestag Ende 2015 verabschiedet hatte. Es stellt die geschäftsmäßige Förderung der Beihilfe zur Tötung unter Strafe.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.