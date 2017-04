Der Rockmusiker Norbert Jäger ist tot.

Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 71 Jahren in Meißen. Jäger hatte 1964 in der DDR mit sieben anderen Musikern die Band "Stern-Combo Meißen" gegründet. Bis 1979 war der Keyboarder und Perkussionist fester Bestandteil der Gruppe.



Ende der 1970er Jahre veröffentlichte die Band das Album "Weißes Gold" - eine Hommage an den Porzellan-Erfinder Johann Friedrich Böttger. Die Platte galt als das erste rocksinfonische Werk in der DDR.