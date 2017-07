Der Hornist Peter Damm kann am heutigen Tage seinen 80. Geburtstag feiern. Er ist einer der bekanntesten, vielfach ausgezeichneten deutschen Hornisten, dessen Ton einzigartig war und sich an der menschlichen Stimme orientierte.

Geboren in Meiningen, begann er seine Karriere in Gera, war dann zehn Jahre lang Solohornist beim Gewandhausorchester Leipzig und von 1969 bis 2002 in gleicher Position Mitglied der Sächsischen Staatskapelle. Darüber hinaus lehrte er an der Musikhochschule in Dresden und gab weltweit Meisterkurse und Workshops. Die virtuosen Hornkonzerte von Richard Strauss gehörten zu seinen Favoriten und begleiteten ihn seine ganze, 45 Jahre andauernde Karriere lang.

Robert Schumann

Konzertstück für 4 Hörner und Orchester F-Dur, op. 86

Peter Damm, Hermann Märker, Werner Pilz und Georg Böhner, Horn

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Franz Konwitschny

Richard Strauss

Konzert für Horn und Orchester Nr. 2 Es-Dur, o. op. (AV 132)

Peter Damm, Horn

Staatskapelle Dresden

Leitung: Rudolf Kempe

Aufnahmen von 1960 und 1975