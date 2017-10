Im Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Steudtner in der Türkei hat die Staatsanwaltschaft gefordert, die Untersuchungshaft aufzuheben.

Der Staatsanwalt in Istanbul verlangte am Abend, Steudtner, seinen schwedischen Kollegen Gharavi und mehrere türkische Menschenrechtler unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen. Die Entscheidung dazu soll noch heute fallen, hieß es.



Der Prozess hatte heute begonnen. Steudtner wies zum Auftakt sämtliche Vorwürfe zurück. Er und zehn weitere angeklagte Menschenrechtler müssen sich wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten.



Steudtner war im Juli während eines Seminars bei Istanbul festgenommen worden. Der Fall sorgte international für Empörung und Unverständnis und belastet die deutsch-türkischen Beziehungen.