Der SPD-Vorsitzende Schulz hat die türkische Justiz aufgefordert, das Verfahren gegen den deutschen Menschenrechtsaktivisten Steudtner einzustellen.

Steudtner habe offensichtlich unschuldig in Untersuchungshaft gesessen, sagte Schulz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seine Freilassung sei deshalb eine Selbstverständlichkeit gewesen. Nun dürfe die Türkei die Rechtsstaatlichkeit und die internationale Kooperation nicht länger in Frage stellen.



Steudtner war gestern Abend nach Deutschland zurückgekehrt. Auf Wunsch der Familie wurde er am Flughafen Berlin-Tegel von der Öffentlichkeit abgeschirmt. - In der Türkei sind weiterhin mehrere deutsche Staatsbürger inhaftiert, unter ihnen die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu.