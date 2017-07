Der argentinische Fußball-Profi Lionel Messi muss wegen seiner Steuervergehen eine Geldstrafe von 252.000 Euro entrichten.

Das zuständige Gericht in Barcelona wandelte wie erwartet die 21-monatige Gefängnisstrafe gegen den Spieler des FC Barcelona in eine Geldbuße um. Messi war zusammen mit seinem Vater verurteilt worden. Nach Auffassung des Gerichts hatten sie über mehrere Scheinfirmen Steuern in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro hinterzogen.