Das Institut der Deutschen Wirtschaft sieht dringenden Handlungsbedarf bei der Bemesssung der Einkommensteuer.

Die bestehende Regelung habe zu einer realen Ausbeutung der Steuerzahler geführt, sagte der Direktor des Instituts, Hüther, im Deutschlandfunk. So greife der Spitzensteuersatz von 42 Prozent bereits bei einem Jahreseinkommen von 54.000 Euro. Diese Schwelle müsse deutlich angehoben werden. Auch die Belastung der kleinen und mittleren Einkommen sei unfair. Hier sorge die Kalte Progression für eine Aufblähung der Steuerbemessung.



Hüther erklärte, er habe erhebliche Zweifel an der sinnvollen Verwendung der Steuern. Vor allem fehlten Investitionen. Dabei sei die wirtschaftliche Lage so gut wie noch nie. Vor zehn Jahren sei es undenkbar gewesen, dass die öffentlichen Haushalte ausgeglichen sein könnten oder gar Überschüsse erwirtschafteten. Dies sei eine Folge der niedrigen Zinsen, aber auch des hohen Steueraufkommens.