Im Kampf gegen Steuerflucht verhängt die EU strengere Regeln für mehrere Branchen.

Nach einem Beschluss der Finanzminister müssen sich Steuerberater, Buchhalter, Bankiers und Anwälte in Europa künftig an die Behörden wenden, wenn sie den Verdacht haben, dass Klienten von ihnen Steuern hinterziehen wollen. Als verdächtig können dabei etwa Überweisungen in Steuerparadiese gelten. Kommen die Finanzvermittler der Meldepflicht nicht nach, drohen Strafen. Die Minister billigten auch Änderungen an der schwarzen Liste der EU von Steueroasen. Bahrain, die Marshallinseln und St. Lucia werden gestrichen, während die Bahamas, die US-Jungferninseln sowie Saint Kitts und Nevis neu dazukommen.



Die schwarze Liste gibt es seit drei Monaten. Von den zunächst 17 Staaten fielen seither mehrere wieder weg. Das hatte zu Kritik geführt.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.