Steuergesetze SPD will Abzugsfähigkeit von Betriebsrenten und Boni begrenzen

Betriebsrenten und Boni sollen auf Wunsch der SPD nicht mehr unbegrenzt steuerlich abzugsfähig sein (imago stock&people)

Die SPD will aus der Debatte um hohe Rentenbezüge des ehemaligen VW-Chefs Winterkorn gesetzgeberische Konsequenzen ziehen.

Wie das Handelsblatt unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion berichtet, will die Partei noch in dieser Legilaturperiode die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Gehälter, Boni und Abfindungen drastisch einschränken. So sollen Versorgungszahlungen nicht über den Höchstsatz der gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge hinaus steuerlich abzugsfähig sein. Boni über 500.000 Euro sollten die Unternehmen aus ihrem Gewinn nach Steuern bezahlen. Ähnliches hatten zuvor schon die Grünen gefordert. - Winterkorn erhält ein Ruhegehalt von rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Einen Teil davon zahlt der Steuerzahler, weil VW die Zahlung steuerlich geltend macht.