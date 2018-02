Im Düsseldorfer Landtag beschäftigt sich der Finanzausschuss heute mit dem Wechsel zweier Wuppertaler Steuerfahnder in die Privatwirtschaft.

Die SPD hat die Sondersitzung beantragt. Die beiden Beamten waren Experten für den Ankauf von CDs mit Daten von Steuersündern. Der Vorsitzende der Steuergewerkschaft, Eigenthaler, bedauerte die Kündigungen. In der Bevölkerung dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass Fahnder bedenkenlos die Seiten wechselten, sagte er im Deutschlandfunk. So etwas mache man nur in absoluten Ausnahmefällen. Eigenthaler äußerte die Hoffnung, dass auch nach dem Weggang der beiden Fahnder in Nordrhein-Westfalen weiterhin Steuer-CDs angekauft würden. Das Vorgehen hatte den Staatskassen bundesweit Milliardenbeiträge an Steuernachzahlungen eingebracht.



Die beiden Beamten hatten beim Finanzamt Wuppertal gearbeitet und bekamen für ihre teils als unkonventionell bezeichneten Methoden Rückendeckung vom früheren SPD-Finanzminister Walter-Borjans. Nach dem Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen bekam das Finanzamt Wuppertal eine neue Leitung. Allerdings bekam den Posten - anders als erwartet - nicht eine zu dem Fahnderduo gehörende Beamtin. Daraufhin kündigte sie selbst ebenso wie ihr Kollege.



In der vergangenen Woche hatte der neue Finanzminister Lienenkämpfer (CDU) Vorwürfe zurückgewiesen, die schwarz-gelbe Regierung wolle die bundesweit erfolgreiche Wuppertaler Steuerfahndung bewusst schwächen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.