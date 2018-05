In der SPD wird über die Verwendung der erwarteten Steuermehreinnahmen gestritten.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller griff seinen Parteikollegen, Bundesfinanzminister Scholz, an. Müller sagte dem "Spiegel", es sei zu wenig, lediglich einen soliden Haushalt zu präsentieren. Nötig seien Investitionen in die Infrastruktur. Zudem müssten riesige Vermögen in die Verantwortung genommen werden. Mit dem mächtigen Finanzministerium könnten in sämtlichen Bereichen sozialdemokratische Akzente gesetzt werden.



Nach Angaben von Scholz erwartet allein der Bund bis 2022 Steuermehreinnahmen von rund 11 Milliarden Euro. Geplant ist, damit untere und mittlere Einkommen zu entlasten und in den Breitbandausbau und die Digitalisierung von Schulen zu investieren.

