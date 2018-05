Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, Linnemann, fordert von der Koalition schnellere Steuersenkungen.

Er sagte der "Bild"-Zeitung, wenn es zusätzliches Geld gebe, müsse das in den Abbau des sogenannten Mittelstandsbauches und in einen schnelleren Abbau des Solidaritätszuschlags gehen. Linnemann reagierte damit auf Berichte, nach denen die Steuerschätzer bis zu 60 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen bis 2022 erwarten. Mit der Abschmelzung des Solidaritätszuschlags soll nach bisherigen Planungen erst 2021 begonnen werden. - FDP-Chef Lindner plädierte für eine vollständige Abschaffung des Soli in dieser Legislaturperiode. Er sagte dem "Handelsblatt", das sei auch verfassungsrechtlich geboten.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.