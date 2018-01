Der Sänger der Band "U2", Bono, hat angekündigt, sich von seinem umstrittenen Investment in Litauen zu trennen.

Diese war Gegenstand der Berichterstattung über die sogenannten "Paradise Papers" geworden. Zuvor hatte sich die litauische Steuerverwaltung mit dem Unternehmen auf eine Steuernachzahlung und eine Strafzahlung geeinigt.



Im Kern geht es um ein Einkaufszentrum in Utena, in das Bono über Firmen in Malta und Guernsey investiert hat. Es soll in zehn Jahren keine Steuern auf Unternehmensgewinne gezahlt haben. Bono wird von Kritikern oft vorgeworfen, dass er sich gern als Weltverbesserer aufspiele. Vor diesem Hintergrund hatte der Fall eine besondere Aufmerksamkeit erhalten.



Neben Bono tauchen in den Anfang Oktober veröffentlichten "Paradise Papers" Politiker, Unternehmer und Prominente auf, die durch Steuertricks - vermutlich legal - Milliarden gespart haben.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.