Unionsfraktionschef Kauder sieht nach eigenen Worten "gravierende Unterschiede" zwischen den Steuerkonzepten von CDU/CSU und SPD.

Er sagte im ZDF, die Union werde die Menschen steuerlich entlasten, die SPD verteile um: Sie gebe einigen etwas und nehme einigen etwas. Das sei kein klassisches Steuerentlastungsprogramm. CDU und CSU wollen ihr Wahlprogramm morgen auf einer gemeinsamen Vorstandssitzung beschließen. Die Union will, ähnlich wie die SPD, die unteren und mittleren Einkommen entlasten, sieht aber keine Notwendigkeit dafür, wohlhabende Bürger stärker zu belasten.



Kauder bestätigte auch, dass die Union in ihrem Wahlprogramm nicht auf die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eingeht. Das sei nicht nötig. Der Bundestag habe das entschieden, in einem, wie er sagte, "unglaublichen Verfahren", das die SPD angestrengt habe.