Es reicht. Die Balance stimmt nicht mehr zwischen den Bürgern und dem Staat. Und wenn das so weiter geht stimmt auch bald die Stimmung nicht mehr zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Die einen sind zunehmend die Dummen, denn es sind nicht die Reichen im Land, die die Hauptlast an Steuern und Abgaben tragen. Es sind eindeutig die Bezieher mittlerer Einkommen. Bei ihnen langt der Staat am stärksten zu - mit Steuern, mit Sozialabgaben, mit der Mehrwertsteuer auf alles, was man so kauft, und mit steuerähnlichen Abgaben, denen sich niemand entziehen kann, etwa der EEG-Umlage oder auch den Rundfunkgebühren.

Zutiefst ungerecht

50.000 bis 60.000 Euro brutto im Jahr reichen schon, um auf Abzüge von 48 Prozent zu kommen – von jedem verdienten Euro bleiben nur 52 Cent über. Damit wird bei den mittleren Einkommen prozentual genau so viel abkassiert wie bei denen, die 100.000 oder 200.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist zutiefst ungerecht.

Nun ist dagegen zu halten, dass es eine sichere Rente, ein immer noch funktionierendes Gesundheitssystem, eine funktionierende Justiz, ein staatliches Bildungssystem nicht zum Nulltarif gibt. Und der Blick über die Grenzen reicht, um festzustellen, dass der deutsche Staat allerhand bietet fürs Steuergeld. Aber er nimmt eben auch: Von 2005 bis -15 ist das Lohnniveau um 23 Prozent gestiegen, die Steuereinnahmen dagegen um fast 50 Prozent. Das ist die Schieflage, die dringend korrigiert werden muss.

Nicht die einzige Schieflage

Es ist aber nicht die einzige Schieflage. Gerade in dieser Woche zeigt der Armutsbericht der Bundesregierung: Die Balance stimmt auch beim Output dieses Staates nicht. Die einen zahlen, und das nicht zu knapp, aber am anderen Ende ist festzustellen, dass hierzulande trotz aller Sozialleistungen, trotz aller Umverteilung immer noch die gleichen Menschen zu den Armutsgefährdeten zählen, ohne das sich deren Risiko in den letzten Jahren nennenswert verringert hätte. Arbeitslose, gering Qualifizierte, Alleinerziehende und ihre Kinder sind die besonders Gekniffenen im Land – das sind 15 bis 17 Prozent aller hier lebenden Menschen. Und an diesen 15- bis 17 Prozent hat sich seit 2005 nichts geändert, trotz Steuereinnahmen, die um die Hälfte gestiegen sind, trotz dreistelliger Milliardenbeträge für familienpolitische Leistungen, trotz Rekordbeschäftigung am Arbeitsmarkt.

Wachsende Zweifel

Da drängt sich Fragen auf: Kommen Sozialleistungen wirklich dort an, wo sie am stärksten gebraucht werden? Ist das absehbare "Wer-bietet-mehr" im Wahlkampf wirklich nötig? Ist es zielführend? Ist es zu bezahlen?

Die Zweifel wachsen – beim Blick auf die ernüchternden Verhältnisse am unteren Ende der Gesellschaft ebenso wie beim Blick darauf, wie viel der Staat vom monatlichen Brutto abzwackt. Die Lösung für all diese Unwuchten kann nur vielschichtig sein. Unten helfen Job, Jobs und noch mal Jobs, verbunden mit Aus- und Fortbildung zur Qualifizierung auf besser bezahlte Jobs. Wer arbeitet braucht erst mal keine Stütze.

In der Mitte muss die Überbeanspruchung der Mittelschicht dringend korrigiert werden – durch eine niedrigere Steuerbelastung und durch eine automatische jährliche Anpassung des Steuertarifs an die Inflation.

Hier muss der Staat ganz platt auf Geld verzichten. Und die 15 Milliarden Euro, an die Wolfgang Schäuble denkt, sind das Minimum der jährlichen Entlastung. Oben gehört mindestens eine Abschaffung der pauschalen Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte auf die To-do-Liste nach der Wahl und – ja auch das – ein abermaliger Blick auf die Erbschaftssteuer.

Wenn bei den Reichsten im Lande fast immer eine Erbschaft oder Schenkung der Grundstein für das Vermögen ist, dann ist das leistungslose Plumpsen dieses Vermögens in den Schoß der Nachfolgegeneration durchaus ein passender Moment, um die ungleiche Vermögensverteilung im Lande wenigstens ab und zu zu korrigieren. Das gilt auch für die Familienunternehmer im Land, die oft gar keine Erbschaftssteuer zahlen. Umsichtig sorgen sie sich um nichts anderes als das Wohl ihrer Firmen und Beschäftigten. Dieses Bild wird gerne gezeichnet. Bei so viel Umsicht und Vorsorge ist es nicht zu viel verlangt, auch für den Erbfall und die Erbschaftssteuer beizeiten etwas beiseitezulegen.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.