Der Arbeitskreis Steuerschätzung ermittelt von heute an die Steuereinnahmen für dieses Jahr und den Zeitraum bis 2021.

Dazu kommt das Gremium zu dreitägigen Beratungen in Braunschweig zusammen. Neben Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen gehören dem Arbeitskreis noch weitere Experten aus Wirtschaftsinstituten, Bundesbank und Behörden an. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen. In diesem Jahr dient die Schätzung auch dazu, um einer möglichen Jamaika-Koalition im Bund die finanziellen Spielräume für Steuerentlastungen und Investitionen aufzuzeigen. Die Ergebnisse sollen am Donnerstag dem geschäftsführenden Bundesfinanzminister Altmaier übergeben werden.