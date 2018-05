Angesichts der zu erwartenden höheren Steuereinnahmen in den kommenden Jahren stellt Bundesfinanzminister Scholz Entlastungen für Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen in Aussicht.

Der SPD-Politiker sagte während der Vorstellung der neuen Steuerschätzung in Berlin, jenseits der bereits verplanten Mehreinnahmen habe der Bund bis 2022 einen Spielraum von 10,8 Milliarden Euro. Außer in den Abbau der sogenannten kalten Progression will Scholz auch in den Digitalbereich investieren, zum Beispiel in den Breitbandausbau und den Anschluss von Schulen ans digitale Netz. In überschaubarem Umfang könnte es auch zusätzliches Geld für die Bereiche Verteidigung und Entwicklung geben.



Den Steuerschätzern zufolge kann der deutsche Staat in den kommenden vier Jahren mit 63,3 Milliarden mehr an Einnahmen rechnen als im November vorhergesagt.



Die Steuerschätzer - ein Arbeitskreis von Experten aus Bund, Ländern, Gemeinden, Bundesbank und Wissenschaft - hatten seit Montag in Mainz getagt.

