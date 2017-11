Der US-Konzern Apple hat Angaben zurückgewiesen, laut denen er auf der Suche nach einem Standort ohne Steuerabgaben sei.

Das Unternehmen teilte mit, die betreffenden Artikel enthielten diverse Ungenauigkeiten. So sei es bei einer Umstrukturierung im Jahr 2015 darum gegangen, Steuerabgaben in den USA zu halten, und nicht, diese irgendwo anders zu reduzieren. Mit einer Körperschaftssteuerzahlung von 35 Milliarden Dollar innerhalb der vergangenen drei Jahre sei Apple der größte Steuerzahler weltweit. Allein in Irland seien 1,5 Milliarden Dollar entrichtet worden. Über die Umstrukturierung der irischen Tochtergesellschaften seien die zuständigen Behörden in den USA und der EU vor zwei Jahren informiert worden. Die Schritte hätten nicht dazu geführt, dass Steuerzahlungen in irgendeinem Land gesunken seien.



Unter anderem die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, dass Apple mit dem Umbau seiner Tochtergesellschaften in Übersee Steuerschlupflöcher auf der Insel Jersey nutzen wollte.