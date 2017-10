Der Bund der Steuerzahler erwartet durch das Anwachsen des Bundestags auf 709 Abgeordnete nach eigenen Worten eine "Kostenlawine".

In seinem heute vorgestellten Schwarzbuch rechnet die Organisation mit Mehrkosten von 75 Millionen Euro allein im kommenden Jahr. Als Gründe werden unter anderem mandatsbedingte Ausgaben wie Entschädigungen und Dienstreisen-Budgets genannt. Auch für die Anmietung neuer Büros und den Ausbau der Verwaltung würden weitere Millionen fällig.



Bundesweit listet der Bund der Steuerzahler 120 Fälle von Verschwendung auf, etwa bei Bauprojekten oder durch schlechtes Management in Behörden. So kritisiert er unter anderem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Behörde sei im Sommer 2015 unzureichend vorbereitet gewesen, als hundertausende Migranten nach Deutschland gekommen seien. Rund 34 Millionen Euro habe das Bundesamt für externe Dienstleister ausgegeben und auf Ausschreibungen verzichtet. In Berlin seien wegen Pfusch am Bau von Regierungsgebäuden 47 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben worden. Als teuer erscheint dem Bund der Steuerzahler auch eine Schwimmhalle in Leuna bei Halle. Deren Sanierung soll 19 Millionen Euro betragen haben, zwölf Millionen mehr als veranschlagt. In Brandenburg sei zudem eine Werbebroschüre des Innenministeriums für die Kreisreform wegen eines fehlenden Impressums größtenteils eingestampft worden. In Rheinland-Pfalz monierte der Bund der Steuerzahler die steigenden Diäten für Landtagsabgeordnete als unverhältnismäßig.