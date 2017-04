Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador deutet alles auf einen Sieg des sozialistischen Kandidaten Moreno hin.

Der Nationale Wahlrat teilte in der Hauptstadt Quito mit, nach Auszählung von fast allen Stimmen liege Moreno bei rund 51,2 Prozent. Sein Kontrahent in der Stichwahl, Oppositionsführer Lasso, habe 48,8 Prozent erreicht. Lasso erklärte, er werde das Ergebnis nicht anerkennen und warf der ecuadorianischen Wahlbehörde Betrug vor. Ihm war in Prognosen ein deutlicher Sieg vorhergesagt worden.



Der bisherige Präsident von Ecuador, Correa, hatte sich nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl gestellt. Er gehört - wie der voraussichtliche Wahlsieger Moreno - dem sozialistischen Lager an.