Vor dVor dem Krisen-Treffen der EU-Kommission wegen überhöhter Stickoxidbelastung hat der Deutsche Städtetag die Automobilindustrie zu rascherem Handeln aufgefordert.

Die drohende EU-Klage gegen Deutschland zeige den Ernst der Lage, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er rief die Konzerne auf, Diesel-Fahrzeuge sauberer zu machen und darzulegen, was die Software-Updates in der Praxis bewirkten. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte derselben Zeitung, es sei peinlich und fahrlässig, dass die große Koalition alle Warnsignale aus Brüssel missachtet habe. Sollte es zu Fahrverboten kommen, gingen diese auf das Konto von Union und SPD.



Die EU-Kommission hat Deutschland und acht weitere EU-Staaten einbestellt, in denen die EU-Grenzwerte für Stickoxide oder Feinstaub verletzt werden. Der Behörde zufolge ist das Treffen "die letzte Möglichkeit", eine drohende Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zu verhindern. In den Städten sind Dieselfahrzeuge für einen Großteil der Stickoxid-Emissionen verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.