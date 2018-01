High-Noon in Brüssel. Was da heute abgelaufen ist, das lässt sich am besten als Analogie zu diesem Filmklassiker erzählen. Der 12-Uhr Zug ist im Bahnhof von Hadleyville angekommen. Die beiden Hauptdarsteller stehen sich zum Showdown bereit gegenüber. Barbara Hendricks, die deutsche Umweltministerin und Karmenu Vella, der EU-Umweltkommissar. Sie wollen die Sache ein für alle Mal klären.



Bekommt Deutschland, schnell, sehr schnell, sein Stickoxid-Problem in den Griff, oder sieht sich die EU-Kommission gezwungen, Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Untätigkeit zu verklagen. Das ist die Frage, um die es geht, während sich die beiden tief in die Augen schauen.

Nur unzureichende Maßnahmen

Und genau das ist der Moment, in dem jede Analogie zu dem Western-Klassiker enden muss. Barbara Hendricks war nämlich unbewaffnet zum Duell angereist. Kein Colt, keine Patrone – nichts, womit sie den EU-Kommissar davon hätte überzeugen können, dass die Bundesregierung es wirklich ernst meint mit dem Kampf gegen die Stickoxid-Belastungen. Nur ein paar Sitzungsprotokolle hatte sie dabei. Von den Diesel-Gipfeln im vergangenen Jahr. Deren Beschlüsse überzeugen niemanden. Weder in Berlin, noch in Brüssel. Ein paar hundert Millionen für die Anschaffung von Elektrobussen. Dazu die Nachrüstung von Betrugsdieseln mit einem Software-Update, das erstens billig und zweitens nutzlos ist.



Dass sich der EU-Umweltkommissar mit solch unzureichenden Maßnahmen nicht würde abspeisen lassen, das war Barbara Hendricks schon klar, bevor sie in Brüssel angekommen war. Denn das muss man zur Ehrenrettung der Ministerin zu Protokoll geben: Sie hat in dieser Sache immer mehr verlangt, als die Große Koalition zu beschließen bereit war. Und so gab sie dann heute in Brüssel ein fast bemitleidenswertes Bild ab. Eine letzte Frist hat ihr die Kommission jetzt eingeräumt.

Es bleibt nicht viel Zeit

Bis nächste Woche muss die Bundesregierung wirksame Maßnahmen gegen zu hohe Stickoxid-Belastungen vorlegen. Tut sie das nicht, wird die Kommission beim EuGH Klage einreichen. Kann Deutschland noch etwas tun, um das zu vermeiden? Union und SPD könnten bei den Koalitionsverhandlungen beschließen, sofort eine blaue Umweltplakette einzuführen, mit der die schlimmsten Diesel-Dreckschleudern aus den Innenstädten herausgehalten werden. Und sie könnten beschließen, die Autoindustrie zu Hardware-Nachrüstungen zu zwingen. Bislang haben SPD und Union davon aber nichts wissen wollen.



Dass ausgerechnet die EU-Kommission die Koalitionäre mit der Klagedrohung zur Umkehr bewegt, ist unwahrscheinlich. Das Urteil aus Luxemburg wird lange auf sich warten lassen, es drohen allenfalls Geldstrafen. Von ganz anderem Kaliber sind da die Klagen, die jetzt schon vor deutschen Gerichten anhängig sind. Im Februar wird das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, ob Kommunen Diesel-Fahrverbote erlassen dürfen.



Wenn dann kurz darauf in Stuttgart und Köln, in München und Hamburg Dieselautos aus den Innenstädten verbannt werden, wird möglicherweise auch die Bundesregierung einsehen, dass es nicht klug war, nicht einmal halbherzig gegen die Stickoxid-Belastung in deutschen Großstädten vorzugehen. Völlig unabhängig von der kaum noch abzuwendenden Klage der EU-Kommission.

Peter Kapern (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Peter Kapern, geboren 1962 in Hamm, Westfalen. Studium der Politikwissenschaften, der Philosophie und der Soziologie in Münster. Volontariat beim Deutschlandfunk. Moderator der Informationssendungen des Dlf, 2007 bis 2010 Leiter der Reaktion Innenpolitik, Korrespondent in Düsseldorf, Tel Aviv und Brüssel.