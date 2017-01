"Grob fahrlässig" - das klingt nach einem kapitalen Fehler. Eine eindeutige juristische Definition ist jedoch schwierig. Allein schon deshalb, weil der individuelle Aspekt eine Rolle spielen kann. Beispielsweise im Straßenverkehr: Ein routinierter Autofahrer wird bei einem groben Fehlverhalten vielleicht anders beurteilt werden als ein Führerscheinneuling. Es werde zudem zwischen leichten und schweren Fällen von Fahrlässigkeit unterschieden, sagt Michael Bruns von der "Stiftung Warentest".

"Die Gerichte sagen immer: "Grob fahrlässig" - da muss man schon gegen grundsätzliche, elementare Regeln verstoßen. So dass sich ein normaler Mensch wirklich nur an den Kopf packen und sagen würde, wie kann man nur. In der Praxis ist es aber dann doch so, dass Ausrutscher als grobe Fahrlässigkeit angesehen werden, die jedem einmal passieren können. Es kann schon damit losgehen, dass man ein Fenster auf Kipp stehen lässt - da sagen schon viele Versicherer, dass dies grob fahrlässig sei."

Leistungskürzungen wegen grober Fahrlässigkeit sind in fast allen Versicherungssparten möglich. Geschädigte oder Opfer müssen sich aber keine Sorgen machen, denn die Kfz-Haftpflicht- und auch die private Haftpflichtversicherung müssen immer zahlen - selbst bei grober Fahrlässigkeit des Verursachers. Erfahrungsgemäß gibt es relativ viele Auseinandersetzungen in den Bereichen Voll- oder Teilkasko, sowie bei Reisegepäck- oder Wohngebäudeversicherungen.

"Ein Fenster auf Kipp, oder auch, wenn eine Wohnungstür nur zugezogen, nicht abgeschlossen wird und man für längere Zeit aus dem Haus geht. Wenn man es für lediglich fünf Minuten macht, kommt man vielleicht mit dem Argument der Schusseligkeit oder Vergesslichkeit noch durch. Wenn es aber für längere Zeit war, gehen die Gerichte eigentlich immer von grober Fahrlässigkeit aus. Das heißt dann in der Praxis, dass bei einem Wohnungseinbruch nur ein Teil des Schadens oder gar nichts ersetzt wird."

Ausschlussklauseln haben Grenzen

Es gibt es auch Versicherungstarife, die selbst bei grober Fahrlässigkeit zahlen - teilweise gegen Aufpreis. Allerdings hat eine solche vertraglich zugesicherte Ausschlussklausel ebenso Grenzen: In der Kfz-Versicherung beispielsweise dann, wenn bei einem Unfall der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Wo die genau die Grenze zwischen fahrlässig und grob fahrlässig verläuft, müssen oft die Gerichte entscheiden. Warentester Michael Bruns:

"Die Gerichte schauen sich den Einzelfall an und sagen dann beispielsweise: Bei Übersehen einer roten Ampel, das ist zu 100 Prozent grob fahrlässig. Dann gibt es gar keinen Schadenersatz. Wenn jetzt der Autofahrer sagen kann, dass die Sonne geblendet hat und er es deshalb nicht richtig sehen konnte, dann kann es sein, dass ein Richter sagt, gut, wir gehen auf 30 oder 50 Prozent. Sodass man wenigstens die Hälfte des Schadens ersetzt bekommt."

Auch missachtete Meldepflicht kann grob fahrlässig sein.

In Streitfällen mit dem Versicherungsanbieter sollten sich Versicherte zudem Einschätzungen der Verbraucherzentralen einholen. Hier wird eine Beratung auch aufgrund schon bekannter Gerichtsurteile angeboten. Ebenso kann der Ombudsmann der Versicherungswirtschaft weiterhelfen oder sogar schlichten.

Und noch ein Hinweis, der viele Versicherte sicherlich überraschen wird: Es betrifft die Meldung eines Schadens. Auch hier kann der Begriff der groben Fahrlässigkeit eine Rolle spielen, so Michael Bruns von der Stiftung Warentest:

"Es ist eine Obliegenheit, eine Pflicht - das steht ausdrücklich so im Versicherungsvertrag. Konkret: Man sollte sich besser nicht eine ganze Woche Zeit damit lassen, sondern schon vorher Bescheid geben. Sonst kann der Versicherer wegen Verstoßes gegen diese Obliegenheit die Entschädigung kürzen. Grobe Fahrlässigkeit heißt einfach, dass man gegen Regeln verstößt - und hier ist die Regel, dass man den Schaden ganz schnell dem Versicherer melden muss."

