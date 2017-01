Für kein Lebensmittel gibt es so viele Vorgaben wie für Olivenöl - so die Stiftung Warentest. Denn hier gilt sogar eine spezielle EU-Verordnung. Die höchste Güteklasse heißt nativ extra - und unter diesem Etikett wird in den Deutschland auch der Großteil der Olivenöle angeboten. Vor einem Jahr untersuchte die Stiftung Warentest ausschließlich eher teure Öle mit einer klaren Herkunftsangabe. Da jedoch viele Verbraucher "ihr" Lieblingsprodukt aus dem Supermarkt in der Untersuchung vermissten, wurden diesmal Olivenöle getestet, bei denen die Herkunft der Ernte nicht so wichtig ist, sagt Warentesterin Birgit Rehlender.



"Jetzt steht da Mischung aus Olivenölen aus der EU oder auch aus einem Drittland drauf. Diese Öle sind in der Regel etwas preisgünstiger. Man bekommt sie schon für 5 bis 6 Euro - beispielsweise beim Discounter."



Die Herkunftsangabe ist laut EU-Olivenölverordnung übrigens kein Kriterium für die Güteklasse nativ extra. Es gibt aber sehr wohl Vorgaben, die die sensorische Qualität betreffen. Hier geht es im Wesentlichen um Geschmack, Geruch, Aussehen und den Gesamteindruck eines Produkts. Von den 24 Olivenölen fielen 10 Produkte deshalb durch - sie schmeckten stichig oder ranzig, ein Hinweis auf falsche Verarbeitung oder Lagerung. Sie hätten laut EU-Verordnung nicht als nativ extra, sondern lediglich als natives Olivenöl verkauft werden dürfen.

Rückstände von Mineralöl

Mit "mangelhaft" wurden auch Produkte bewertet, die einen zu hohen Schadstoffgehalt hatten. Konkret: Es geht um Rückstände von Mineralöl, bei Untersuchungen von Olivenöl ein altbekanntes Problem, sagt Birgit Rehlender.



"Die Belastung in einem Produkt war sogar so, dass es deutlich mit den gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen belastet war. Und hoch mit den aromatischen Kohlenwasserstoffen aus Mineralöl. Man möchte natürlich keine Stoffe im Speiseöl haben, die teilweise als krebserregend eingestuft werden, wie beispielsweise die aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe."



Zwar geht von den gefundenen Schadstoffgehalten keine akute gesundheitliche Gefahr aus, doch nehme der Mensch Mineralöle auch aus anderen Nahrungsquellen auf, so die Warentesterin.



Keines der untersuchten Olivenöle erhielt generell eine gute Gesamtbewertung. Sie sind somit bestenfalls Durchschnitt:



"Aber das ist kein Mangel, denn man kann durchaus in der Küche ein oder zwei Öle haben. Und so ein Öl für die heiße oder warme Küche - für Kochen, Braten oder Frittieren - ist durchaus zu empfehlen. Die drei besten Öle im Test kommen von Discountern. Das ist "Gut Bio" von Aldi (Nord), "Primadonna" von Lidl und "Vegola" von Netto Marken-Discount.

Gute Gründe für den Verzehr von Olivenöl

Übrigens landet Olivenöl - vielleicht überraschend - nur auf Platz drei der beliebtesten Speiseöle der Deutschen. Hinter Raps- und Sonnenblumenöl. Für den täglichen Verzehr von Olivenöl spricht laut Warentesterin Birgit Rehlender vor allem ein hoher Anteil an Fettsäuren.



"Olivenöl hat einen hohen Anteil an Ölsäure. Das ist eine einfach ungesättigte Fettsäure, die dazu führen kann, dass schlechtes LDL-Cholesterin gesenkt wird. Außerdem sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren im Olivenöl - und das führt dazu, dass wir unseren Bedarf an diesen essentiellen Fettsäuren decken können."