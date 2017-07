Polen weist die Drohung der EU-Kommission mit der Einleitung eines Verfahrens zum Stimmrechtsentzug wegen der umstrittenen Justizreform zurück.

Die Vorwürfe aus Brüssel seien nicht gerechtfertigt, hieß es aus dem Außenministerium in Warschau. Die Gerichtsbarkeit eines Landes sei eine nationale Angelegenheit. Zuvor hatte Kommissions-Vizepräsident Timmermans erklärt, sollte die polnische Regierung tatsächlich Richter des Obersten Gerichts in den Ruhestand zwingen, werde die EU-Behörde sofort das Verfahren nach Artikel 7 auslösen. Er kündigte zudem ein Vertragsverletzungsverfahren an, sobald das verabschiedete Gesetz zur Neuordnung der normalen Gerichte in Polen veröffentlicht werde.



Der polnische Präsident Duda hatte gegen die umstrittenen Reformen zum Obersten Gericht und zum Landesrichterrat sein Veto eingelegt. Die Neuordnung der allgemeinen Gerichte billigte er dagegen.