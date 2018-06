Für einen Anschlag mit einem Lastwagen in Stockholm im vergangenen Jahr ist der Attentäter heute zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Der 40-jährige Usbeke wurde von einem Gericht in der schwedischen Hauptstadt des fünffachen Mordes mit Terrorbezug für schuldig befunden. Der Mann hatte erklärt, mit dem Anschlag im April 2017 Schweden für eine Beteiligung an der Bekämpfung der Terrormiliz IS bestrafen zu wollen. Der Verurteilte war mit dem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Außer den fünf Toten gab es 14 Verletzte.

