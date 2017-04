Vier Monate nach der Verleihung des Literatur-Nobelpreises an Bob Dylan hat der Musiker die Auszeichnung entgegengenommen.

Sie wurde ihm nach Angaben der Schwedischen Akademie bei einem Treffen mit Mitgliedern der Jury in Stockholm überreicht. Die Übergabe habe auf Dylans Wunsch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, hieß es. Der 75-Jährige ist wegen zweier Konzerte in der schwedischen Hauptstadt.



Die Nobelpreis-Akademie hatte den Musiker für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition geehrt. Zur Preisverleihung im Dezember war er aber nicht gekommen. Dies war auf Kritik nicht nur bei der Jury gestoßen.