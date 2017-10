Den diesjährigen Wirtschaftspreis zur Erinnerung an Alfred Nobel erhält der US-amerikanische Forscher Richard H. Thaler.

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Thaler, der in Chicago lehrt, wurde für seine Beiträge zur Verhaltensökonomie ausgezeichnet. Dabei geht es etwa um psychologische Faktoren, die hinter wirtschaftlichen Entscheidungen stehen.



Der Preis ist mit umgerechnet rund 940.000 Euro dotiert. Er wurde 1968 von der schwedischen Reichsbank gestiftet, um die Reihe der traditionellen Nobelpreise um die Ökonomie zu ergänzen. Überreicht wird die Auszeichnung am 10. Dezember in Stockholm.