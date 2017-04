Nach dem Terroranschlag in Stockholm hat das zuständige Gericht Haftbefehl gegen den festgenommenen Usbeken erlassen.

Der 39-Jährige hatte zuvor die Tat gestanden. Nach Angaben seines Anwalts legte er dem Gericht auch seine Gründe dar. Die Erklärung könne aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht an die Öffentlichkeit gegeben werden.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten ein terroristisches Verbrechen und Mord vor. Der Mann hatte 2014 einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis in Schweden gestellt. Zwei Jahre später war dieser abgelehnt worden. Anstatt das Land zu verlassen, tauchte der Usbeke unter. Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen waren am Freitag in Stockholm vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Gegen einen zweiten Festgenommen wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft kein Haftbefehl beantragt. Er werde allerdings nicht freigelassen, weil er abgeschoben werden soll.