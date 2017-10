Der aus Japan stammende britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro erhält in diesem Jahr den Literatur-Nobelpreis.

Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Man würdige ihn für seine Romane mit großer emotionaler Kraft, hieß es in der Begründung. Zu Ishiguros bekanntesten Werken gehören "Was vom Tage übrigblieb" und "Alles, was wir geben mussten". Beide Bücher wurden erfolgreich verfilmt.



Ishiguro sagte der BBC, die Auszeichnung sei eine große Ehre. Sie bedeute, dass er in die Fußstapfen der größten Autoren trete, die je gelebt hätten.



Im vergangenen Jahr hatte der Musiker Bob Dylan den Literatur-Nobelpreis für seine Songtexte erhalten. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet rund 940.000 Euro dotiert. Sie wird am 10. Dezember überreicht.