Nach dem Angriff mit einem Lastwagen in Stockholm hat es eine zweite Festnahme gegeben.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, befindet sich ein Mann wegen des dringenden Verdachts eines "Terroraktes" in Gewahrsam. Es handele es sich um jene Person, die gestern Abend in einem Vorort der schwedischen Hauptstadt festgesetzt worden sei. Bis Dienstagmittag haben die Ermittler nun Zeit, ihn zu verhören. Schließlich entscheidet die Anklagebehörde darüber, ob der Verdächtige einem Richter vorgeführt und der Mann - ein mutmaßlicher Usbeke und IS-Anhänger - in Haft kommt. Ob es sich um einen Komplizen oder gar um den Täter handelt, der den Lkw gesteuert hat, darüber gibt es bislang keinerlei Auskunft. Noch heute will sich die Polizei äußern.



Im Zentrum von Stockholm war gestern Nachmittag ein Angreifer mit einem gestohlenen Lkw durch eine Einkaufsstraße gefahren und hatte vier Menschen getötet, 15 weitere wurden verletzt.