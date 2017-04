Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm konzentrieren sich die Ermittlungen auf den festgenommenen Hauptverdächtigen aus Usbekistan.

Die schwedische Polizei untersucht derzeit das Telefon des 39-Jährigen und seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Auch wird nachgeforscht, ob der Mann womöglich aus Sympathie für die IS-Terrormiliz gehandelt hat. Den Behörden war der Usbeke seit dem Vorjahr namentlich bekannt. Eine Verbindung zu Extremisten konnte bislang nicht bestätigt werden.



Gestern war ein gestohlener Lastwagen in einer belebten Einkaufsstraße im Zentrum Stockholms in eine Menschenmenge gefahren. Vier Menschen wurden getötet und 15 verletzt.