Die schwedische Regierung will nach dem Anschlag in Stockholm an den Grenzen des Landes zehn Tage lang alle Ausreisenden kontrollieren lassen.

Zugleich erklärte Ministerpräsident Löfven am Abend auf einer Pressekonferenz, dem Terrorismus werde es nicht gelingen, die Demokratie zu untergraben. Gleichwohl stehe das Land unter Schock. Diese Unruhe sei berechtigt und er verstehe sie voll und ganz. Obwohl Polizei und Geheimdienst sehr sachkundig vorgingen, könne niemand garantieren, dass sich solche Taten nicht wiederholten, sagte der schwedische Regierungschef.



Gestern war ein gestohlener Lastwagen durch eine Fußgängerzone in Stockholm gefahren. Dabei wurden laut Polizei vier Menschen getötet und 15 verletzt. Der Täter wird noch gesucht. Ein am Abend festgenommener Mann ist den Angaben zufolge jedoch nicht derjenige, der den Lkw gesteuert hat. Nach Medienberichten

soll sich mittlerweile eine weitere Person in Polizeigewahrsam befinden. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es allerdings nicht. Die Ermittler erklärten, sie

wollten sich vorerst nicht mehr zum Geschehen äußern.