Die Schwedische Akademie will heute bekanntgeben, ob in diesem Jahr ein Literaturnobelpreis vergeben wird.

Das Jury-Gremium steckt in einer Krise und überlegt deshalb, im Oktober keinen Preisträger zu küren - und dafür 2019 möglicherweise zwei Preise zu vergeben. Die Entscheidung werde am Vormittag nach einer Sitzung mit der Nobelstiftung bekanntgegeben, erklärte eine Sprecherin. Hintergrund ist ein Belästigungs- und Korruptionsskandal, in dessen Folge mehrere Jury-Mitglieder ihre Arbeit niedergelegt hatten.

