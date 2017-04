Nach dem Angriff mit einem Laster in Stockholm hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen gefasst.

Es handelt sich dabei um den Mann, der am Abend in einem Vorort der schwedischen Hauptstadt festgenommen wurde. Ein Polizeisprecher sagte, man gehe davon aus, dass der Festgenommene den LKW gesteuert habe. Gegen ihn wird wegen Terror- und Mordverdacht ermittelt. Die Polizei schloss weitere Festnahmen nicht aus, Berichte über eine weitere Festnahme bezeichnete sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als Gerücht.



Gestern war ein gestohlener Lastwagen im Zentrum von Stockholm in eine Menschenmenge gesteuert worden. Dabei wurden vier Personen getötet und 15 verletzt.



Wegen des mutmaßlichen Terroranschlags wehen heute in Stockholm die Flaggen auf Halbmast. Im Rathaus wird außerdem ein Kondolenzbuch ausgelegt.