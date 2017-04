Bei einem Anschlag in Stockholm sind mindestens vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.

Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter. Der am Abend in einem Vorort festgenommene Mann sei nicht der Lkw-Fahrer, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag war in der schwedischen Hauptstadt ein Lastwagen in einer großen Einkaufsstraße in eine Menschenmenge gefahren. Das Fahrzeug soll zuvor gestohlen worden sein. Ministerpräsident Löfven erklärte, alles deute auf einen Terroranschlag hin. Die Polizei sicherte die Innenstadt mit einem Großaufgebot. Die Bewohner von Stockholm wurden aufgerufen, das Zentrum zu meiden. Sämtliche Zugverbindungen vom und zum Hauptbahnhof wurden gestrichen, alle Regierungsgebäude geschlossen. Der Verkehr zwischen Schweden und Dänemark über die Öresund-Brücke wurde eingeschränkt. Ministerpräsident Löfven kündigte eine Verstärkung der Kontrollen an den schwedischen Grenzen an.



Der Anschlag von Stockholm rief international Bestürzung hervor. Bundespräsident Steinmeier erklärte seine Solidarität. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, ein Angriff auf einen Mitgliedsstaat sei ein Angriff auf alle.