Nach dem Angriff mit einem Lastwagen in Stockholm hat die Polizei zwei Männer in Gewahrsam genommen.

Einer davon stehe unter Verdacht, einen Terrorakt verübt zu haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Mann war gestern Abend in einem Vorort der schwedischen Hauptstadt gestellt worden. Ob er den LKW gelenkt hat oder ein Komplize gewesen sein könnte, sagte die Sprecherin nicht. In der Nacht setzten Ermittler einen weiteren Mann fest. Er soll in Verbindung zu dem ersten Verdächtigen stehen. Die Polizei hat für heute neue Informationen angekündigt.



Gestern war ein gestohlener Lastwagen im Zentrum von Stockholm in eine Menschenmenge gesteuert worden. Dabei wurden vier Personen getötet und 15 verletzt.