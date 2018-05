Mit seinen Liegestützen auf dem Altar einer katholischen Basilika hat sich der Künstler Alexander Karle strafbar gemacht.

Das Saarländische Oberlandesgericht wertete in einem Revisionsverfahren die Aktion als Störung der Religionsausübung. Karles Verhalten habe "beschimpfenden Unfug" im Sinne des Strafgesetzbuchs dargestellt. Nun muss das Landgericht eine neue Strafe gegen den Angeklagten festsetzen.



Karle hatte im Januar 2016 gefilmt, wie er über eine rote Kordel im Altarraum der Basilika St. Johann in Saarbrücken stieg und 26 Liegestütze auf dem Altar machte. Anschließend legte er sich für wenige Sekunden mit in den Armen versenktem Kopf flach auf den Altar, um sich von der Anstrengung zu erholen. Den Film hatte er unter dem Titel "Pressure to Perform" ("Leistungsdruck") unter anderem im Schaufenster eines Künsterlhauses veröffentlicht. Die Videoinstallation sollte nach eigenem Bekunden seine kritische Haltung zur Leistungsgesellschaft ausdrücken, der nichts mehr heilig sei.



Das Amtsgericht Saarbrücken verurteilte Karle wegen Hausfriedensbruchs und Störung der Religionsausübung im Januar 2017 zu einer Geldstrafe verurteilt (AZ: 115 Cs 192/16). Das Landgericht Saarbrücken hatte das Urteil aufgehoben und den Künstler im Juli 2017 nur wegen Hausfriedensbruchs verurteilt (AZ: 12 Ns 54/17). Nun muss er sich wieder Hausfriedensbruch und Störung der Religionsausübung anlasten.

