Der Kreditkarten-Anbieter Visa hat Probleme bei der Zahlungsabwicklung eingeräumt.

In einer Stellungnahme heißt es, es gebe eine Service-Störung, deswegen könnten einige Transaktionen in Europa nicht ausgeführt werden. Später teilte das Unternehmen mit, die Störung sei inzwischen weitgehend behoben.



Zuerst hatten britische Medien über die Probleme berichtet. Der "Guardian" schreibt, Millionen Menschen in Großbritannien und anderswo in Europa hätten ihre Kreditkarten nicht zum Bezahlen in Geschäften nutzen können. Die Zeitung zitiert verärgerte Geschäftsinhaber und Kunden. Auch auf Twitter gibt es zahlreiche Beschwerden.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.